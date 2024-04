Funkloch-Messwoche im Mai Wo das Handynetz in der Region Trier gut ist – und wo überhaupt nicht

Bis Ende des Jahres will die rheinland-pfälzische Landesregierung den Handyempfang im ganzen Land verbessern. In großen Teilen gibt es zwar bereits ordentliches Netz. Doch von der Versorgung mit der zeitgemäßen, schnellen 5G-Variante können viele Menschen noch immer nicht profitieren. Durch einen „Mobilfunkpakt“ sollen Funklöcher - die sogenannten weißen Flecken - von der rheinland-pfälzischen Landkarte verschwinden. Das war das Ziel, das Digitalisierungsminister Alexander Schweitzer (SPD) mit den großen Mobilfunkanbietern 2022 vereinbart hatte. Doch wie sieht die Versorgung in der Region Trier eigentlich genau aus?