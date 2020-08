30-Jähriger auf regennasser Straße tödlich verunglückt

Ein Polizeiwagen steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einer Unfallstelle. Foto: picture alliance/Malte Christians/dpa/Symbolbild

Hilscheid/Morbach Ein 30 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Zusammenstoß auf regennasser Fahrbahn in der Nähe von Hilscheid im Hunsrück ums Leben gekommen. Der Mann war in einer Rechtskurve mit Gefälle der Bundesstraße 327 mit seinem Wagen ins Schleudern geraten, wie die Polizei in Morbach mitteilte.

