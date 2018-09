später lesen 30-Jähriger nach Prügelattacke in Untersuchungshaft FOTO: Armin Weigel FOTO: Armin Weigel Teilen

Ein 30 Jahre alter Mann hat am Wochenende in Kaiserslautern mit Fäusten und Ellenbogen auf einen 49-Jährigen eingeprügelt und diesen schwer verletzt. Die Polizei konnte den Angreifer noch vor Ort festnehmen, wie die Ermittler am Montag mitteilten. dpa