30 Schulen stellen Anträge für Digitalpakt

Stefanie Hubig (SPD), Ministerin für Bildung des Landes Rheinland-Pfalz. Foto: Arne Dedert/dpa/Archivbild.

Mainz In Rheinland-Pfalz haben bereits 30 Schulen ihr Interesse am Digitalpakt eingereicht. „Aktuell liegen zehn Anträge für insgesamt 30 Schulen vor“, sagte eine Sprecherin des Bildungsministeriums der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.

Die Schulträger müssen die Anträge einreichen, manche machten dies für mehrere Schulen. Das Fördervolumen für die vorliegenden Anträge betrage rund sieben Millionen Euro. Insgesamt stehen für Rheinland-Pfalz rund 240 Millionen Euro zur Verfügung.

Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) rechnet damit, dass die Zahl der Anträge in den nächsten Monaten stark steigen wird. „Unsere Förderrichtlinie war bereits im Juli fertig und die Schulträger wurden in mehreren Veranstaltungen informiert, so dass jetzt immer mehr Anträge eingereicht werden.“