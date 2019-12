30. Trierer Silvesterlauf mit Gesa Krause und Amanal Petros

Trier Mit fast 3000 Teilnehmern und zahlreichen Spitzenathleten feiert der Trierer Silvesterlauf sein 30-jähriges Jubiläum. Die WM-Bronzemedaillen-Gewinnerin Gesa Krause vom ausrichtenden Silvesterlauf-Verein tritt unter anderem gegen Vorjahressiegerin Elena Burkard (LG farbtex Nordschwarzwald) und Marathon-Ass Katharina Steinruck (LG Eintracht Frankfurt) sowie die gebürtige Kenianerin Sylvia Kiberenge (jetzt Dänemark) über 5 Kilometer an.

Zudem ist Marathon-Ass Amanal Petros am Dienstag (Start: 15.00 Uhr) bei den Männern am Start.

„Im vergangenen Jahr war ich nicht ganz zufrieden“, sagte Krause als Zwölfte von 2018 bei der Pressekonferenz am Montag. „Ich denke, ich bin jetzt in einer besseren Verfassung.“ Zwei Höhentrainingslager in den USA und Kenia hat die 27-Jährige bereits absolviert. Auch wenn das Training der deutschen Rekordlerin über 3000 Meter Hindernis natürlich auf die Olympischen Spiele in Tokio ausgelegt ist: „Wenn der Startschuss fällt, will man sein Bestes geben“, sagte Krause. Aber auch Burkard geht „mit gewissen Siegambitionen“ ins Rennen.