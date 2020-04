300 Millionen Euro an Soforthilfen ausgezahlt

Volker Wissing (FDP), Wirtschaftsminister von Rheinland-Pfalz. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild.

Mainz Kleinere Unternehmen und Freiberufler in Rheinland-Pfalz haben nach Angaben des Wirtschaftsministeriums bislang nahezu 300 Millionen Euro zur Existenzsicherung in der Corona-Krise erhalten. Alle 72 000 eingegangenen Anträge bei der landeseigenen Investitions- und Strukturbank (ISB) seien bearbeitet worden, teilte Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) am Dienstag in Mainz mit.



Jetzt gehe es darum, die bewilligten Mittel schnellstmöglich zur Auszahlung zu bringen.

Mit der Soforthilfe des Bundes sei es gelungen, mittelständischen Betrieben zu helfen und damit die rheinland-pfälzische Wirtschaft zu stabilisieren, erklärte Wissing und fügte hinzu: „Rheinland-Pfalz kann trotz aller Herausforderungen zuversichtlich nach vorn schauen.“