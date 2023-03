Frankenthal : 300.000 Euro Sachschaden nach Tiefgaragenbrand

Das Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Frankenthal Bei einem Feuer in einer Tiefgarage in Frankenthal in der Pfalz ist ein Gesamtschaden von rund 300.000 Euro entstanden. Ein Auto sei in der Garage eines Mehrfamilienhauses völlig ausgebrannt, sechs weitere Fahrzeuge seien beschädigt worden, teilte die Polizei am Montag mit.

Wie es zu dem Feuer kommen konnte, war demnach noch unklar. „Die Kriminalpolizei steht mit ihren Ermittlungen noch völlig am Anfang“, erklärte eine Sprecherin. Auch Brandstiftung könne nicht ausgeschlossen werden.

Durch die Flammen sei am frühen Sonntagmorgen niemand verletzt worden. Rußablagerungen beschädigten zudem die Garage und die Außenfassade des Mehrfamilienhauses, wie es hieß.

© dpa-infocom, dpa:230306-99-847383/2

(dpa)