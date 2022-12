Aussichten am 31. Dezember : T-Shirt oder Winterjacke? – So wird das Wetter an Silvester

T-Shirt oder Winterjacke? – So wird das Wetter an Silvester

Trier Schnee zu Weihnachten? Fehlanzeige. Stattdessen war es nass und stürmisch. Wie es zwischen den Jahren weitergeht.

So wird das Wetter an Silvester

„Silvester wird in diesem Jahr so warm wie nie zuvor werden. 21 Grad könnten erreicht werden, so hohe Spitzenwerte gab es an diesem Tag noch nie. Sogar um Mitternacht rechnen die Wettermodelle immer noch mit 10 bis 16 Grad“, sagt der Wetter-Experte. „Da kann man sich zum Jahreswechsel glatt im T-Shirt nach draußen stellen.“