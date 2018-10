später lesen 31 Freiwillige treten ihren Dienst an Teilen

31 junge Engagierte haben zum 1. September einen Freiwilligendienst bei der Generaldirektion Kulturelles Erbe (GDKE) Rheinland-Pfalz begonnen. Die Teilnehmer verteilen sich auf Außenstellen der Landesarchäologie in Koblenz, Mainz, Trier und Speyer, der Direktion Burgen, Schlösser, Altertümer in Koblenz sowie der Landesmuseen in Koblenz, Trier und Mainz, wie die GDKE mitteilte. dpa