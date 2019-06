31-Jähriger gesteht Tötung von Mutter und Nachbar

Idar-Oberstein Nach dem Fund von zwei Toten in Idar-Oberstein hat ein 31-Jähriger gestanden. Bei Vernehmungen habe er eingeräumt, seine 59-jährige Mutter und einen ebenfalls 59 Jahre alten Nachbarn aus dem gleichen Mietshaus getötet zu haben, teilten die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach und die Polizei Trier am Freitagabend mit.

Vor der Tat sei es aus zunächst unbekannten Gründen wohl zu einem Streit der Familienangehörigen im Flur des Mietshauses gekommen, in dessen Verlauf der Mann seine Mutter getötet habe. Danach sei er vermutlich gewaltsam in die Wohnung des Nachbarn eingedrungen und habe diesen ebenfalls getötet, bevor er sich selbst Verletzungen zufügte.

Eine Obduktion ergab derweil, dass die Mutter und der Nachbar an Schnitt- und Stichverletzungen starben. Die Polizei hatte in der Wohnung ein Küchenmesser gefunden, das möglicherweise Tatwaffe gewesen sei.

Am Nachmittag wurde der 31-Jährige dem Haftrichter vorgeführt, der die Unterbringung des Mannes in einer Psychiatrie anordnete. Möglicherweise sei er nicht oder nicht in vollem Umfang schuldfähig gewesen, hieß es.

Ein Nachbar hatte in der Nacht zum Freitag Schreie gehört und die Polizei angerufen. Im Flur des Mehrfamilienhauses hatten die Beamten die leblose, stark blutende Mutter gefunden. Der Sohn stand nach Angaben der Ermittler mit einem Messer in der Hand in der Wohnungstür des Nachbarn. Anschließend habe er sich in die Wohnung zurück gezogen.