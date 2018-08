später lesen 31-Jähriger stirbt bei Verkehrsunfall in Speyer FOTO: Marcel Kusch FOTO: Marcel Kusch Teilen

Ein 31-Jähriger ist in Speyer bei einem Verkehrsunfall gestorben. Wie ein Sprecher der Polizei am Dienstagmorgen sagte, war das Auto des Mannes am Montagabend von der Straße abgekommen und hatte sich mehrmals überschlagen. dpa