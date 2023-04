Germersheim 31-Jähriger stirbt nach Autounfall auf B9

Wörth am Rhein · Ein 31 Jahre alter Autofahrer ist nach einem Unfall auf der Bundesstraße 9 bei Wörth am Rhein gestorben. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, erlag der Mann am Samstagabend in einem Krankenhaus seinen Verletzungen.

11.04.2023, 15:47 Uhr

Er war am vergangenen Dienstag mit seinem Wagen aus bisher unbekannten Gründen in einer langgezogenen Rechtskurve in den Gegenverkehr geraten und dort frontal mit einem Lastwagen zusammengestoßen. Zuvor hatte er den Angaben zufolge noch ein weiteres Fahrzeug seitlich touchiert. Die Feuerwehr rettete den 31-Jährigen schwer verletzt aus seinem Wagen, der nach dem Zusammenstoß auf einen Grünstreifen geschleudert worden war. Der Fahrer des Lastwagens erlitt einen Schock. © dpa-infocom, dpa:230411-99-277354/2

(dpa)