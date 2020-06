32-Jähriger randaliert in Wohnung und bedroht Polizisten

Leimersheim Ein 32-jähriger Mann hat in seiner Wohnung in Leimersheim (Landkreis Germersheim) randaliert und Polizisten mit einem Messer bedroht. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hat sich der Mann in einem „Ausnahmezustand“ befunden und die alarmierten Beamten mit dem Tode bedroht.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa