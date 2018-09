später lesen 32-jähriger Torwart bricht zusammen und stirbt wenig später FOTO: Jens Büttner FOTO: Jens Büttner Teilen

Ein 32-jähriger Torwart ist bei einem Kreisligaspiel in Harthausen (Rhein-Pfalz-Kreis) ohnmächtig zusammengebrochen und später im Krankenhaus gestorben. Zuvor war der Torwart des SV Rot-Weiß Seebach wohl in mindestens zwei Zusammenstöße verwickelt gewesen, wie der Vereinsvorsitzende Volker Werkle am Montag sagte. dpa