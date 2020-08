32 neue Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz

Mainz Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist bis Dienstag um 32 auf 7882 gestiegen. Aktuell sind nun 487 Menschen im Bundesland mit Sars-CoV-2 infiziert, wie das Gesundheitsministerium in Mainz mitteilte (Stand 10.20 Uhr).

Stärker ausgebreitet hat sich die Pandemie zuletzt in der Stadt Ludwigshafen. Dort wurden in den vergangenen sieben Tagen 23 Infektionen auf 100 000 Einwohner registriert. Danach folgt der Westerwaldkreis mit 15 Fällen. Deutlich zugenommen haben die Infektionen auch wieder in der Landeshauptstadt Mainz. Dort kommen 14 neue Infektionen auf 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen - ebensoviele sind es auch im Eifelkreis Bitburg-Prüm und im Westpfälzer Landkreis Kusel. Inzwischen gibt es nur noch zwei Städte ohne Neuinfektionen, Frankenthal und Zweibrücken. Anfang Juli waren noch 20 der insgesamt 36 Kreise und kreisfreien Städte ohne eine einzige Infektion in der zurückliegenden Woche.