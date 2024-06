Kriminalität 33 antisemitische Vorfälle 2023 im Saarland

Im Saarland ist nach dem Überfall der Terrororganisation Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 die Zahl der antisemitischen Vorfälle deutlich gestiegen. Von insgesamt 33 Fällen im vergangenen Jahr seien 23 - und somit mehr als zwei Drittel - nach dem 7. Oktober 2023 erfasst worden, teilte die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus Saarland (RIAS) am Dienstag in St. Wendel in ihrem Jahresbericht mit. Bei den bekanntgewordenen Vorfällen handele es immer nur um einen „Teil der Wirklichkeit“: Viele Ereignisse blieben in einem Dunkelfeld.