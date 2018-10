später lesen 34-Jähriger löst mit Softair-Waffe Polizeieinsatz aus FOTO: Stefan Puchner FOTO: Stefan Puchner Teilen

Nach einem Streit hat ein 34-Jähriger einen Lokal-Besitzer in Trier-Zewen mit einer scheinbar echten Schusswaffe bedroht. Der betrunkene Mann sei bei dem Vorfall am späten Montag von dem Besitzer und einem Zeugen in dem Schnellrestaurant überwältigt worden, teilte die Polizei in Trier am Dienstag mit. dpa