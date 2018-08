34-Jähriger nach Schlägerei festgenommen

Nach einer Schlägerei in Bad Kreuznach ist ein 34-Jähriger festgenommen worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich der Mann aus Wiesbaden am frühen Sonntagmorgen derart mit einem 20-Jährigen vor einer Gaststätte geprügelt, dass mehrere Notrufe bei der Polizei eingingen. dpa

Auslöser des Streits war demnach eine Beleidigung des 20-Jährigen. Laut Polizei nahm der 20-Jährige zudem den Kopf des Älteren und schlug ihn in die Heckscheibe eines Autos, das gerade an einer roten Ampel hielt. Zudem schlug einer der beiden Männer mit einer Flasche auf den anderen ein.

Als die Beamten eintrafen, verhielt sich der 34-Jährige so aggressiv, dass er gefesselt und in Gewahrsam genommen wurde. Anschließend wurde der Mann einer Richterin vorgeführt, die den weiteren Verbleib in der Zelle anordnete. Zuvor sei er bereits den Einsatzkräften auf einem Jahrmarkt aufgefallen.

Der 20-Jährige verhielt sich nach Angaben eines Sprechers ruhig gegenüber den Beamten und durfte nach Hause gehen. Die beiden Männer wurden trotz der heftigen Prügelei nur leicht verletzt. Gegen beide wird wegen Körperverletzung ermittelt.

Pressemitteilung