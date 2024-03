Verkehr 34 Verkehrstote im Saarland: Erstmals auch E-Scooter-Fahrer

„Statistik bildet Daten ab. Was sich an Schicksal, an Leid und Elend hinter diesen Zahlen verbirgt, lässt sich darüber nicht darstellen“, sagte Innenminister Reinhold Jost (SPD) am Freitag bei der Vorstellung des Jahresberichts. Er hoffe, mit der Vorstellung der Unfallstatistik auch eine Sensibilisierung für das Thema zu erreichen.