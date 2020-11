344 neue Corona-Infektionen und acht Tote im Saarland

Ein Bett auf einer Intensivstation. Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Saarbrücken Im Saarland ist die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen innerhalb eines Tages um 344 gestiegen. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie 11 211 Menschen in dem Bundesland infiziert, wie das Gesundheitsministerium in Saarbrücken am Donnerstag mitteilte (Stand 18.00 Uhr).

