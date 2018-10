später lesen 35 Bewohner in drei Häusern: Verdacht des Mietwuchers Teilen

Wegen des Verdachts des Mietwuchers und Betrugs ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft gegen zwei Hauseigentümer in Alzey. Bei Durchsuchungen am Mittwochmorgen in drei Ein- und Mehrfamilienhäusern trafen die Beamten 35 Bewohner an, wie die Behörden mitteilten. dpa