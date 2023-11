Terrorismus Rheinland-pfälzische Verfassungsschützer haben 35 Hamas-Aktivisten im Visier

Nach Erkenntnissen des Verfassungsschutzes gibt es in Rheinland-Pfalz 35 Mitglieder der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas. Ein Großteil von ihnen sei im Gaza-Streifen oder im Westjordanland geboren, heißt es in einer Antwort des Mainzer Innenministeriums auf eine Anfrage der AfD. Danach hat etwa die Hälfte der in Rheinland-Pfalz lebenden Hamas-Anhänger eine deutsche Staatsangehörigkeit, die anderen kommen aus Israel, Jordanien, dem Libanon, Syrien oder Tunesien. Nach Angaben des Verfassungsschutzes ist ein Hamas-Anhänger durch einen gewaltverherrlichenden Eintrag in sozialen Netzwerken aufgefallen. Konkretere Angaben zu den Personen wollen die Verfassungsschützer nur in einer vertraulichen Sitzung des Landtags machen.