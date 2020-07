35-Jähriger soll Feuer in Mainzer Zitadelle gelegt haben

Mainz Ein 35-jähriger Mann soll in der Nacht zu Mittwoch einen Brand in der Zitadelle in Mainz gelegt haben. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde der Mann noch vor Ort festgenommen, später aber wieder freigelassen.

Laut Feuerwehr brach der Brand kurz vor Mitternacht in einer Schubkarre auf dem Gelände der Zitadelle aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte das Feuer aber bereits auf eine Tür des dort ansässigen Bauamts der Stadt Mainz übergegriffen. Nachdem der Brand gelöscht war, brach die Feuerwehr die Tür gewaltsam auf, um das Gebäude zu belüften. „Hätte es eine Brandausbreitung auf das Untergeschoss gegeben, wären die Auswirkungen immens gewesen, denn hier lagern in sehr großen Mengen Akten des Bauamtes“, teilte die Feuerwehr mit.