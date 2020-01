350 Kilometer-Fußmarsch für Erhalt der Saar-Stahlindustrie

Völklingen Für den Erhalt der saarländischen Stahlindustrie wollen Betriebsräte 350 Kilometer zu Fuß von Völklingen nach Brüssel gehen. Los geht der „Walk of Steel“ (Stahl-Marsch) heute Morgen um 9.00 Uhr.

Zehn Tage werden die rund 40 Betriebsräte und Mitstreiter unterwegs sein. In Brüssel sei dann am 10. Februar geplant, Forderungen an den EU-Kommissar für Klimaschutz, Frans Timmermans, zu übergeben.