Bei einem Unfall auf der Autobahn 60 nahe Ingelheim ist ein Autofahrer lebensgefährlich verletzt worden. Der 36-Jährige Mann aus Bad-Kreuznach war am Mittwoch auf dem rechten Fahrstreifen auf ein vorausfahrendes Auto aufgefahren, wie die Autobahnpolizei in Heidesheim mitteilte. Beide Fahrzeuge überschlugen sich mehrfach. Der 36-Jährige schleuderte aus seinem Wagen und kam in ein Krankenhaus. Der 31-Jährige erlitt lediglich leichte Verletzungen. Ein Gutachter soll den Unfallhergang klären, außerdem sucht die Polizei nach Zeugen. dpa