366 000 Weihnachtssterne kommen in der diesjährigen Wintersaison aus Rheinland-Pfalz in die Geschäfte. Die rot-grünen Gewächse stammten aus 28 Zierpflanzenbetrieben, teilte das Statistische Landesamt in Bad Ems mit. Landesweit züchteten 149 solcher Betriebe Pflanzen und Blumen zur Dekoration in diesem Jahr. Besonders oft handelte es sich dabei um Chrysanthemen (5,5 Millionen Stück) sowie Veilchen und Stiefmütterchen (3,7 Millionen Stück). dpa