37,4 Grad in Rheinland-Pfalz: Jahres-Hitzerekord

Kaiserslautern/Bad Kreuznach/Offenbach In Rheinland-Pfalz ist am Mittwoch die höchste Temperatur des Jahres gemessen worden. In Kaiserslautern und Bad Kreuznach wurden jeweils 37,4 Grad ermittelt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte.

Der bisherige Spitzenwert lag bei 36,7 Grad, registriert am Dienstag ebenfalls in Bad Kreuznach und in Andernach. Der Juni-Rekord wurde am Mittwoch verfehlt: 38,3 Grad waren am 27. Juni 1947 in Bad Ems registriert worden. Der Allzeit-Rekord seit Beginn der Aufzeichnung liegt bei 39,7 Grad, verzeichnet am 12. August 2003 in Bendorf und am 5. Juli 2015 in Bad Dürkheim.