37-Jähriger mit Schlagring schwer am Kopf verletzt

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Friso Gentsch/dpa.

Saarbrücken Ein 32-jähriger Mann hat am Samstagabend einen 37-Jährigen mit einem Schlagring schwer am Kopf verletzt. Wie die Polizei mitteilte, fanden die Beamten nach der Schlägerei auf einem Hinterhof in der Nähe der Congresshalle zudem einen Baseballschläger und eine Machete.

Diese seien jedoch nicht zum Einsatz gekommen.