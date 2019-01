später lesen 37-Jähriger verletzt Polizeibeamten mit Messer FOTO: Friso Gentsch FOTO: Friso Gentsch Teilen

Twittern

Teilen



Ein 37-Jähriger hat in Mainz einen Polizeibeamten mit einem Messer angegriffen und leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, unterstützten Beamte am Montagmorgen einen Gerichtsvollzieher. Als sie die Wohnung betraten, attackierte der 37-Jährige den Polizisten und fügte ihm Stichverletzungen am Kopf zu. dpa