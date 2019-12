373 Punkte in Flensburg: Anklage erhoben

Frankenthal Im Fall eines Autofahrers mit 373 Punkten in der Flensburger Verkehrssünderdatei hat die Staatsanwaltschaft im pfälzischen Frankenthal Anklage erhoben wegen vorsätzlichen Fahrens ohne gültigen Führerschein.

Der Mann müsse mit einer Haftstrafe rechnen, sagte ein Justizsprecher auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Der in Speyer wohnende Angeklagte war im Februar rechtskräftig zu acht Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Nun drohe der Widerruf der Bewährung, sagte der Sprecher. Der Prozess soll am 17. Dezember am Amtsgericht Speyer stattfinden.