38-Jährige fährt auf defektes Auto auf: drei Verletzte

Warndreieck mit dem Schriftzug „Unfall“ steht auf der Straße. Foto: Patrick Seeger/dpa/Archivbild.

Mayen Auf einer Bundesstraße bei Mayen in der Eifel sind am Sonntagnachmittag bei einem Unfall drei Menschen verletzt worden. Eine 38 Jahre alte Autofahrerin fuhr dort auf ein am Straßenrand stehendes Auto auf, teilte die Polizei mit.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa