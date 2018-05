später lesen 38-Jähriger bei Familienstreit mit Messer schwer verletzt FOTO: Patrick Pleul FOTO: Patrick Pleul Teilen

Ein 38-Jähriger ist vermutlich wegen der Beziehung zu einer 18-Jährigen mit mehreren Messerstichen schwer verletzt worden. Die Tat ereignete sich in der gemeinsamen Wohnung der Beiden in Haßloch. Die Eltern der jungen Frau und deren Freund sollen am Dienstagabend in Streit geraten sein, teilten die Staatsanwaltschaft Frankenthal und das Polizeipräsidium Rheinpfalz am Mittwoch mit. dpa