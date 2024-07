Wichtige Info für Verbraucher Radioaktiv belastete Wildschweine im Hochwald und Hunsrück: 38 Jahre nach Tschernobyl gibt es Neuigkeiten

Ältere erinnern sich noch mit Schrecken an den 26. April 1986. Im damals noch zur Sowjetunion gehörenden Tschernobyl in der Ukraine explodierte der Reaktor des dortigen Atomkraftwerks. Riesige Mengen radioaktiver Stoffe wurden freigesetzt und mit dem Wind über halb Europa verteilt. Durch Regen gelangte auch in Rheinland-Pfalz vor allem Cäsium-137 auf den Boden und in Nahrungsmittel wie Salat, Pilze oder Wildtiere. Geraten zu große Mengen des radioaktiven Stoffs in den menschlichen Körper, kann das zu Krebserkrankungen führen.