39-Jähriger bei Angriff in Mainz schwer verletzt

Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht durch eine Straße. Foto: Marcel Kusch/dpa/Symbolbild

Mainz/Wiesbaden Ein 33-jähriger Mann hat in Mainz-Finthen einen 39-Jährigen angegriffen und schwer am Kopf verletzt. Der 33-Jährige griff sein Opfer nach Angaben der Polizei am Samstagmorgen in einem Wohnhaus mit einem Werkzeug an.

Wieso es zu dem Angriff kam, war bisher unklar. Der Verletzte flüchtete vom Tatort und erhielt Hilfe von Passanten. Polizeibeamte konnten den Täter zwei Stunden später in Wiesbaden festnehmen. Der 39-Jährige befindet sich nach derzeitigem Kenntnisstand außer Lebensgefahr. Die Kriminalpolizei ermittelt weiter in dem Fall.