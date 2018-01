später lesen 3901 Euro: Mittleres Bruttogehalt im produzierenden Gewerbe Teilen

Im Schnitt erhält jeder Beschäftigte mit einem Vollzeitarbeitsplatz im produzierenden Gewerbe in Rheinland-Pfalz ein Bruttogehalt von 3901 Euro. Männer verdienten im dritten Quartal 2017 nach Angaben des Statistischen Landesamts 3999 Euro, Frauen 3351 Euro. An dieser Differenz hat sich in zehn Jahren kaum etwas geändert. Im Jahr 2007 lag das Brutto-Einkommen der Männer im produzierenden Gewerbe bei durchschnittlich 3219 Euro, Frauen verdienten im Schnitt 2557 Euro. dpa