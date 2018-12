später lesen 3938 Betriebe im Bauhauptgewerbe FOTO: Christian Charisius FOTO: Christian Charisius Teilen

3938 Betriebe sind Ende Juni dieses Jahres in Rheinland-Pfalz im Bauhauptgewerbe tätig gewesen. Das waren 1,8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems mitteilte. Das Plus war vor allem auf kleinere Betriebe zurückzuführen. dpa