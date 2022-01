4:3-Sieg: Saarbrücken wahrt Anschluss an Drittliga-Spitze

Duisburg Der 1. FC Saarbrücken hat in einem torreichen Drittliga-Spiel den Kontakt zur Spitze gewahrt. Die Saarländer gewannen am Sonntag mit 4:3 (1:0) beim MSV Duisburg und haben mit 37 Zählern die Aufstiegszone weiter in Reichweite.

Sebastian Jacob (11. Minute), ein Eigentor von Leo Weinkauf (64.) und zwei Tore von Adriano Grimaldi (68./78.) sorgten für den wichtigen Sieg der Gäste, die in der Vorwoche bei Zweitliga-Absteiger VfL Osnabrück noch gepatzt hatten.

Die späten Duisburger Tore von Aziz Bouhaddouz (74./80.) und Orhan Ademi (88.) kamen zu spät. Am Mittwoch (19.00 Uhr) empfängt die Elf von Trainer Uwe Koschinat die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund. Am folgenden Wochenende steht das Gastspiel bei Tabellenführer 1. FC Magdeburg auf dem Programm.

