40-Jähriger hilft mit Klettermanöver Mann aus der Patsche

Ein 40-Jähriger hat mit einem Klettermanöver in etwa drei Metern Höhe an einem Haus in Ludwigshafen einem Bekannten aus der Klemme geholfen. Der 52-Jährige hatte sich am Mittwoch aus seiner Wohnung im ersten Stock ausgesperrt und wollte nicht auf den Schlüsseldienst warten, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. dpa