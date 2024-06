Gesellschaft 40 Jahre offener Kanal: Sicherung von Vielfalt und Teilhabe

An den Start des ersten offenen Kanals vor 40 Jahren ist in Rheinland-Pfalz erinnert worden. „Als 1984 in Ludwigshafen der erste offene Kanal als Pilotprojekt seinen Sendebetrieb aufnahm, wusste niemand, was sich daraus entwickeln würde“, sagte Medienstaatssekretärin Heike Raab bei einem Festakt. „40 Jahre später kann ich zu einer wahren Erfolgsgeschichte gratulieren.“ Rheinland-Pfalz habe mit seinen 16 offenen Kanälen ein einzigartiges, vielfältiges, lokales und nichtkommerzielles Medienangebot, sagte Raab.