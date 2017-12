später lesen 400 000 Funde bei Ausgrabungen in Johanniskirche in Mainz Teilen

Die Ausgrabungen in der Johanniskirche in Mainz haben mehr als 400 000 Fundstücke zutage gefördert. Dazu gehörten mehrere Zentner schwere Teile von Grabplatten genauso wie wenige Kubikmillimeter große Spielwürfel, erklärte das Evangelische Dekanat Mainz am Mittwoch. Von den Archäologen freigelegt wurden auch in den Fußboden integrierte Kanäle, die im frühen Mittelalter vielleicht als Heizung dienten und das Gebäude erwärmten. dpa