400 Flüchtlinge bei freiwilligem Kompetenztest

Das saarländische Innenministerium und die Bundesagentur für Arbeit ziehen ein positives Fazit zu einem Pilotprojekt, das die Chancen von Flüchtlingen auf eine berufliche Ausbildung und Integration erhöhen soll. 400 Asylbewerber hätten in den vergangenen eineinhalb Jahren in der Landesaufnahmestelle Lebach an einem freiwilligen Test zur Kompetenzfeststellung teilgenommen. dpa