Landtag 400 Schusswaffen in Händen von Rechtsextremen

Reichsbürger, Rechtsextremisten und „Delegitimierer“ haben in Rheinland-Pfalz mehr als 400 legale Schusswaffen. Das geht aus einer Antwort des Innenministeriums in Mainz auf eine Landtagsanfrage des Grünen-Abgeordneten Carl-Bernhard von Heusinger hervor. Diese „hohe Zahl“ zeige, dass die vom Bund angekündigte Verschärfung des Waffenrechts dringend umgesetzt werden müsse, sagte der innenpolitische Sprecher der Grünen-Landtagsfraktion. „Schusswaffen gehören nicht in die Hände von Verfassungsfeinden.“