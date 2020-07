41-Jähriger bei Unfall mit Lkw-Anhänger schwer verletzt

Ein Rettungswagen ist mit eingeschaltetem Blauchlicht im Einsatz. Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Homburg Beim Abkoppeln hat sich ein neun Tonnen schwerer Lkw-Anhänger in Mandelbachtal (Saarpfalz-Kreis) selbstständig gemacht: Er klemmte den Beifahrer des Lastwagens an einem Metallzaun ein und verletzte den 41-Jährigen schwer, wie die Polizei in Homburg am Dienstag mitteilte.

