41-Jähriger nach Messerattacke vor Gaststätte angeklagt

Nach einer Messerattacke auf einen Kontrahenten vor einer Gaststätte in Saarlouis ist ein 41-Jähriger angeklagt worden. Ihm wird versuchter Mord vorgeworfen, wie die Staatsanwaltschaft am Montag in Saarbrücken mitteilte. Der Deutsche soll sich am 30. Dezember vergangenen Jahres zunächst verbal mit einem anderen Mann gestritten haben. Anschließend holte sich der 41-Jährige nach Auffassung der Anklage zwei Messer und lauerte seinem laut Polizei seinerzeit 53 Jahre alten Opfer mit einer Sturmhaube maskiert vor dem Lokal auf, als dieses eine Zigarette rauchen wollte. dpa