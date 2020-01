42 Jahre alter Fußgänger von Auto erfasst und getötet

Saarlouis Ein 42 Jahre alter Fußgänger ist am Dienstag in Saarlouis von einem Auto erfasst und getötet worden. Wie es zu dem Unfall in dem Wohngebiet kam, war zunächst unklar. Es gebe keine Zeugen, ein Gutachter sei eingeschaltet worden, berichtete ein Polizeisprecher in Saarbrücken.