Änderungsvorschläge 45 Anträge aus Rheinland-Pfalz zum CDU-Grundsatzprogramm

Die CDU Rheinland-Pfalz hat für den Programmparteitag der Union im Mai 45 Änderungsanträge eingereicht. Eine sogenannte Ideenwerkstatt mit Mitgliedern habe zuvor 98 Änderungsvorschläge erarbeitet, 45 davon habe sich der Landesvorstand zu eigen gemacht und eingereicht, berichteten CDU-Landeschef Christian Baldauf und der Landtagsabgeordnete Thomas Barth, der die Ideenwerkstatt geleitet hat, am Dienstag in Mainz. Baldauf sagte, zu einigen weiteren Themen sei er in Kontakt mit anderen Landesverbänden, es könne auf dem Parteitag selbst noch zu weiteren Anträgen kommen.