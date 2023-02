Mainz : 46-Jährige von eigenem Auto eingeklemmt und schwer verletzt

Mainz Eine Mainzerin ist zwischen ihrem rückwärtsrollendem Auto und einer Leitplanke eingeklemmt worden. Sie zog sich dabei am Donnerstagmorgen einen Beckenbruch zu, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Demnach war die 46-Jährige im Ortsteil Weisenau unterwegs und hielt dort mit ihrem Auto bergauf am Fahrbahnrand.

Dort lud sie ein Fahrrad in den Kofferraum, als sich ihr Auto in Bewegung setzte. Die Ursache war zunächst nicht geklärt.

Nach Angaben der Polizei gelang es der Frau nicht, das rückwärts rollende Auto aufzuhalten. Sie wurde zwischen einer Leitplanke und dem Fahrzeug eingeklemmt. Ein 26 Jahre alter Wiesbadener hatte zuvor noch erfolglos versucht, die Frau wegzuziehen. Anschließend half er ihr, sich zu befreien. Rettungskräfte brachten die Frau in die Notaufnahme. Am Auto und an der Leitplanke entstanden laut Polizei leichte Sachschäden.

