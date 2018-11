später lesen 46-Jähriger kracht frontal in Lastwagen: Schwer verletzt FOTO: Monika Skolimowska FOTO: Monika Skolimowska Teilen

Ein 46 Jahre alter Mann ist mit seinem Auto in Trier frontal mit einem Lastwagen zusammengestoßen und lebensbedrohlich verletzt worden. Er war am Montag im Stadtteil Olewig auf der Hunsrückstraße in Fahrtrichtung Tarforst unterwegs, wie die Polizei mitteilte. dpa