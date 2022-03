Flutkatastrophe : 460 Anträge wegen Gebäudeschäden an der Ahr bewilligt

460 Anträge wegen Gebäudeschäden an der Ahr bewilligt

Mainz Die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) hat im Rahmen der Wiederaufbauhilfe für zerstörte und beschädigte Häuser an der Ahr knapp 460 Anträge mit einem Volumen in Höhe von 55,8 Millionen Euro bewilligt.

Die Auszahlung erfolge mit Abschlagszahlungen in Höhe von 20 Prozent, sagte ISB-Sprecherin Claudia Wichmann der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. „Der Rest wird sukzessive ausgezahlt nach Baufortschritt.“ Rund 1020 vollständig ausgefüllte Anträge wegen Gebäudeschäden nach der Flutkatastrophe lägen der ISB derzeit vor. Insgesamt seien es rund 1700.

Die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz hat im Zusammenhang mit der Flutkatastrophe vor rund acht Monaten in Rheinland-Pfalz rund 500 Mal zum Thema Elementarschadenversicherung beraten, wie Beraterin Anna Follmann sagte. In einigen Fällen sei es dabei auch um Probleme mit Gutachten von Sachverständigen gegangen. In diesen Fällen rieten die Verbraucherschützer den Betroffenen, sich einen Anwalt zu suchen.