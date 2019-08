47 ukrainische Beschäftigte bei Schwarzarbeit aufgeflogen

Das Logo der deutschen Zollbehörde während einer Pressekonferenz an einer Uniform. Foto: Ralf Hirschberger/Archiv.

Koblenz Bei der Kontrolle eines ausländischen Logistikunternehmens im Kreis Mainz-Bingen sind 47 Schwarzarbeiter aufgeflogen. Die Beamten hatten die Firma bereits am Mittwoch vergangener Woche in Begleitung von Dolmetschern überprüft, wie das Hauptzollamt Koblenz am Mittwoch berichtete.

Dabei stellten sie fest, dass die ukrainischen Staatsbürger keine Arbeitsgenehmigung besaßen und sich womöglich illegal in Deutschland aufhielten.